per Mail teilen

Der Raum Günzburg war am Mittwoch wieder ein Schwerpunkt für Anrufe falscher Polizisten und falscher Enkel. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag gab es unter anderem in Gundremmingen, Kammeltal und Günzburg entsprechende Anrufe. In keinem der Fälle gingen die Opfer auf die Forderungen ein.