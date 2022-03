Falsche Polizisten haben in Aalen 30.000 Euro erbeutet. Ihr Opfer war eine 72 Jahre alte Frau. Die Frau bekam am Freitagnachmittag einen Anruf von einem Mann. Der gab sich als Polizeibeamter aus und teilte ihr mit, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurde. Um ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen, bot der Unbekannte ihr an, es so lange sicher zu verwahren, bis die Gefahr gebannt ist. Rund zwei Stunden später ging die 72-Jährige wie vereinbart zu einer Bushaltestelle. In eine schwarze Stofftasche hatte sie Münzen und Gold im Wert von 30.000 Euro gepackt. Ein Abholer nahm die Tasche entgegen und verschwand.