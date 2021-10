Falsche Polizisten bringen Senior um Erspartes

Ein Senior ist in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) von Betrügern um sein Erspartes gebracht worden. Bereits am vergangenen Donnerstag klingelte bei dem 89-Jährigen das Telefon, teilte die Polizei am Montag mit. Ein falscher Polizeibeamter forderte den 89-Jährigen auf, seine Wertsachen in Sicherheit zu bringen und einem Boten zu übergeben. Es seien zuvor Einbrecher festgenommen und eine Notiz mit seiner Anschrift gefunden worden. Erst als der Senior sein Erspartes übergeben hatte, realisierte er, Opfer eines Betruges geworden zu sein und informierte die Polizei.