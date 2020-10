900 Reiserückkehrer werden erst heute mit tagelanger Verzögerung erfahren, daß sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Sie gehören zu den insgesamt 44.000 Menschen, die sich bei der Rückkehr aus dem Urlaub an bayrischen Autobahn-Teststellen freiwillig testen ließen und bis heute auf die Ergebnisse warten. Denn die Auswertung der Tests hat offensichtlich zu völliger Überforderung geführt. In der Zwischenzeit verbreiten die infizierten Rückkehrer das Virus unabsichtlich weiter. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen kontinuierlich an. mehr...