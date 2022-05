Fallschirmspringer stürzt auf Flugzeug

per Mail teilen

Ein Fallschirmspringer ist am Samstag auf ein Flugzeug gestürzt. Der 23-jährige, erfahrene Springer plante offenbar kurz vor der Landung auf dem Flugplatz Illertissen Jungviehweide eine Kurve. Wegen schon zu geringer Höhe und einer Windboe stürzte er auf ein geparktes Flugzeug. Mit seinem Helm blieb er an einer Tragfläche hängen. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der Mann keine Verletzungen, verursachte jedoch Schaden am Flugzeug für rund 30.000 Euro.