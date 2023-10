Im Dezember wurde ein Kurierfahrer im Kreis Günzburg bewusstlos geschlagen. Der Fall wird am Mittwochabend Thema in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" gezeigt.

Der Raubüberfall auf einen Kurierfahrer in einem Industriegebiet in Haldenwang (Kreis Günzburg) ist am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst". Knapp zehn Monate nach der Tat hoffen die Ermittler auf weitere Hinweise. Videokameras hatten das Geschehen aufgezeichnet. Ausschnitte daraus sollen in der Fernsehsendung gezeigt werden.

Teil der Beute wird bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" gezeigt

Drei bislang unbekannte Täter überfielen am 21. Dezember 2022 den Kurierfahrer in einem Industriegebiet in Haldenwang. Laut Polizei wurde das Opfer brutal angegriffen. Den möglichen Tod des Mannes hätten die Täter in Kauf genommen, heißt es. Einer schlug auf den 24-Jährigen ein, bis er für kurze Zeit das Bewusstsein verlor.

Die anderen beiden Täter - einer von ihnen hatte eine Schusswaffe dabei - entwendeten einen Teil der Ladung: Sie raubten vier verplombte Sicherheitstaschen, in denen sich verschiedene Gegenstände mit einem Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro befanden. Einige dieser Gegenstände werden in der Fernsehsendung gezeigt.

Raubüberfall: Täter flüchteten vermutlich über die A8

Einem Zeugen war rund eine halbe Stunde vor dem brutalen Überfall ein dunkler Transporter aufgefallen, in dem drei Männer saßen. Die Ermittler vermuten, dass die Täter nach dem Überfall über die Autobahn 8 in Richtung München flohen. Die leeren Sicherheitstaschen, sogenannte Safebags, wurden später nahe der Autobahnanschlussstelle Odelzhausen gefunden, bei Sulzemoos/Orthofen. Das ist rund 70 Kilometer vom Tatort entfernt.

Die Täter waren nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zwischen 25 und 35 Jahre alt und jeweils rund 1,85 Meter groß. Einer trug eine helle Maske und war von normaler bis kräftiger Statur. Ein anderer ist möglicherweise Kampfsportler. Der Täter mit der Schusswaffe hatte einen Bauchansatz und bewegte sich träger, so die Polizei.