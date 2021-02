Fahrschulen in Bayern können Montag öffnen

Am Montag dürfen die Fahrschulen in Bayern wieder ihren Betrieb aufnehmen. Das bedeutet erneut unterschiedliche Regeln für Ulm und in Neu-Ulm. Einen "Führerscheintourismus" erwarten Fahrschulen nicht.