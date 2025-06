Drogenfahrt im Fahrschulauto endete an der Leitplanke - Polizei sucht Lkw-Fahrer

per Mail teilen

Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der am Dienstag auf der A7 bei Heidenheim den Unfall eines Fahrschulautos verursacht haben soll. Der Fahrschüler am Steuer stand unter Drogen.

Ein Unfall, zwei Ermittlungen: Die Polizei ermittelt gegen einen Lkw-Fahrer und gegen einen Fahrschüler. Beide waren in einen Unfall auf der A7 in Höhe von Heidenheim verwickelt.

Ein Fahrschüler wollte Dienstagnachmittag in einem Baustellenbereich auf der A7 bei Heidenheim an einem Lkw vorbeifahren. Dabei geriet der Laster etwa einen halben Meter auf die linke Spur, so die Polizei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Fahrschüler nach links ausgewichen. Dort streifte das Auto die Mittelleitplanke.

Lkw setzt Fahrt fort - Fahrschüler konsumierte laut Polizei Drogen

Der Lkw-Fahrer hat den Unfall möglicherweise gar nicht bemerkt und fuhr weiter. Jetzt wird nicht nur gegen den Lkw-Fahrer ermittelt, sondern auch gegen den 29 Jahre alten Fahrschüler. Ein Test ergab, dass er vor dem Unfall Kokain konsumiert hat, teilte die Polizei mit. Der Fahrlehrerin war das offenbar vor Antritt der Fahrt nicht aufgefallen.