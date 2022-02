Mutmaßlicher Fahrraddieb im Zug erwischt

Ein aufmerksamer Fahrgast hat am Montag im Regionalexpress von Blaubeuren nach Ulm einen mutmaßlichen Fahrraddieb erwischt. Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen am Ulmer Hauptbahnhof fest. Ein Schriftzug auf dem Fahrrad machte den Reisenden stutzig. Dieses Rad gehörte eindeutig einem Bekannten und nicht dem fremden jungen Mann, der mit dem Rad unterwegs war. Der 63-jährige Bahnreisende rief per Handy seinen Bekannten an und tatsächlich: Ihm war das Rad gestohlen worden. Der 63-Jährige informierte einen Bahnmitarbeiter und der wiederum die Bundespolizei. Am Ulmer Hauptbahnhof empfingen die Beamten den mutmaßlichen Fahrraddieb, einen 23-Jährigen. Er widersetzte sich zunächst der Festnahme und beleidigte die Polizisten, deshalb wird ihm jetzt nicht nur Diebstahl zur Last gelegt, sondern auch Widerstand gegen die Polizei und Beleidigung.