Die Bewegung "Fridays for Future" hat am Freitag auf dem Ulmer Münsterplatz erneut für besseren Klimaschutz demonstriert. Die Veranstaltung gilt als Auftakt zum "Globalen Klima Streik".

Zwischen 120 und 150 Radfahrerinnen und Radfahrer haben sich nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag erneut zu einer Kundgebung auf dem Ulmer Münsterplatz versammelt. Die Bewegung "Fridays for Future" will damit nach eigenen Angaben ihre Forderungen nach einer fahrradgerechten Stadt unterstreichen. Eine ähnliche Veranstaltung gab es bereits Ende Juni in Ulm.

Radfahrer auf dem Ulmer Münsterplatz bei einer Fahrraddemo für Klimaschutz in Ulm SWR

Veranstaltungen unter Beachtung der Corona-Regeln

Die Fahrradddemo am Freitag gilt gleichzeitig als Auftakt zum "Globalen Klima Streik" Ende September. Bei den Aktionen geht es der Bewegung weltweit um besseren Klimaschutz. Denn trotz Corona-Pandemie müsse Klimaschutz wieder Thema Nummer 1 werden, heißt es in der Mitteilung. Die Initiatoren fordern auf ihrer Internetseite beispielsweise, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden und die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzt wird.

Die Veranstaltungen sollen jeweils unter Beachtung der Corona-Regelungen durchgeführt werden. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben darauf achten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Mund-Nase-Schutz tragen und zwei Meter Abstand zueinander halten.