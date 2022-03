Fahrplanwechsel bringt Verbesserungen im Nahverkehr

per Mail teilen

Zum Fahrplanwechsel am Sonntag gibt es auch in der Region zusätzliche Verbindungen im Nahverkehr, vor allem die Elektrifizierung der Südbahn bringt Verbesserungen. Nach gut vier Jahren Bauzeit steht die Südbahn von Ulm über Friedrichshafen nach Lindau unter Strom. Von Sonntag verkehren dort die Züge im Halbstundentakt. Die Elektrifizierung bringt auch Verbesserungen für das Netz der Regio-S-Bahn Donau-Iller, wie der Verkehrsverbund DING mitteilte. Die Regionalbahnen auf der Brenz- und Donaubahn sind jetzt als Regio-S-Bahnen unterwegs. Auf der Illertalbahn gibt es an den Werktagen abends einen zusätzlichen Zug von Kempten nach Ulm.