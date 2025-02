per Mail teilen

Als "Fahrlehrer Yavuz" unterhält der 37-jährige Yavuz Özer auf TikTok und Instagram tausende Menschen. In kurzen Videos zeigt er, was seinen Alltag als Fahrlehrer aus- und besonders macht.

Eine Fahrschule am Rande von Neu-Ulm: Im großen Saal, in dem die Theorie-Einheiten stattfinden, stehen Stühle und Tische, an den Wänden hängen Plakate mit Tipps zum sicheren Fahren. Nichts deutet darauf hin, dass hier wohl der bekannteste Fahrlehrer der Doppelstadt Ulm und Neu-Ulm seiner Arbeit nachgeht: Yavuz Özer.

Fahrlehrer Yavuz Özer bringt den Fahrschulalltag auf TikTok

Yavuz Özer ist nicht einfach nur Fahrlehrer. Der 37-Jährige ist seit einigen Jahren auf den Plattformen TikTok und Instagram aktiv. Dort postet er kurze Videos, die er vor, nach und während seiner Fahrstunden aufzeichnet. Der Inhalt: Tipps für die Fahrprüfung, Patzer seiner Fahrschülerinnen und Fahrschüler und kleine Sketche über den Alltag als Fahrlehrer. Immer in lockerer Atmosphäre und mit viel Humor.

Fußgänger wollen einfach nur überleben

"Ich habe es eigentlich nur angefangen, weil ich den Fahrschülern damit schwierige Stellen in Neu-Ulm und Ulm näher bringen wollte", sagt Yavuz Özer. Die Videos seien so gut angekommen, dass er die Idee hatte, auch die Fahrschülerinnen und Fahrschüler in die Videos einzubinden. "Und dann habe ich auch Freude daran gefunden, diese Videos zu schneiden", erklärt Özer.

Mittlerweile warten alleine auf TikTok rund 10.000 Menschen auf neue Einblicke aus Özers Fahrschulauto. Vor allem die Videos, in denen der gebürtige Illertisser aufzeigt, warum seine Fahrschülerinnen und Fahrschüler durch die Prüfung gefallen sind, erfreuen sich großer Beliebtheit. "Die kommen am besten an", bestätigt der Fahrschullehrer.

In seinem Fahrschulauto sorgen zwei kleine Kameras, sogenannte Actioncams, und einige Mikrofone an den Sonnenblenden für die Aufnahmen. Natürlich wissen die Fahrschülerinnen und Fahrschüler über alles Bescheid.

Neue Kunden: Viele Fahrschüler schreiben Yavuz Özer auf TikTok an

Fahrlehrer Özer ist bewusst, dass sich nicht jeder Fahrschüler für TikTok und Co. filmen lassen will. Auf der anderen Seite stünden aber auch viele, die die kurzen Auftritte in seinen Videos "feiern" würden.

Die Videos haben auch einen Lerneffekt bei den Fahrschülern, zum Beispiel wenn Özer sie an besonders schwierigen und unübersichtlichen Stellen in der Doppelstadt testen will. "Ich hab mittlerweile sehr viele Fahrschüler, die ins Auto reinhocken, mit denen fahre ich irgendwo hin und will sie reinlegen", erzählt der Fahrlehrer lachend. "Und dann kommt schon gleich: 'Ja, das kenne ich schon aus deinem Video'. Und genau das wollte ich auch erreichen, dass die Leute aus meinen Videos Lehren ziehen."

Dass sich durch die steigende Bekanntheit seiner TikToks auch immer mehr Menschen melden, die bei ihm seinen Führerschein machen wollen, sei für Özer zusätzlich ein schöner Effekt.

Yavuz Özer und seine Fahrschüler werden bereits auf der Straße erkannt

Einer von Özers Fahrschülern ist der 18-jährige Semih. Als Özer ihn am Montagnachmittag von einem Parkplatz in Neu-Ulm abholt, begrüßen sich beide mit Handschlag und kurzer Umarmung. Während der Fahrstunde ist die Stimmung entspannt, fast freundschaftlich. Zwar wird heute nicht mitgefilmt, trotzdem versucht Özer seinen Fahrschüler mit einer Straßenkreuzung mit unübersichtlicher Beschilderung aus dem Konzept zu bringen. Semih löst die Aufgabe souverän, er kenne die Kreuzung schon aus einem Video. Beide lachen.

Entspannte Atmosphäre: Auf dem Amaturenbrett von Yavuz Özers Fahrschulauto läuft oft eine Actionkamera mit, die die Fahrstunde für Instagram und TikTok filmt. Für Fahrschüler Semih (links) kein Problem. SWR

"Er ist auf jeden Fall ein sehr netter Fahrlehrer, auch ein sympathischer", sagt Semih nach der Fahrstunde. Er taucht ab und zu in Özers Videos auf und wurde deshalb sogar schon auf der Straße erkannt. "Ich wurde des öfteren schon angesprochen, wo ich draußen war. Die haben gesagt: 'Du bist doch der von Yavuz'." Und auch Yavuz Özer selbst wird in der Innenstadt von Ulm und Neu-Ulm oft erkannt, einige Fans hätten sogar nach Selfies mit dem Fahrlehrer gefragt, erzählt Özer.

Fahrlehrer Yavuz Özer: "Ich will einfach Spaß haben"

Neben der Bekanntheit durch TikTok und Instagram profitiert Özer mittlerweile auch von etwas Geld, das ihm TikTok für seine Videos überweist. Große Ziele verfolgt der 37-Jährige mit seinen Inhalten aber nicht. "Ich will einfach nur Spaß haben", erklärt er. Ob der Kanal wachse, stagniere oder kleiner werden sollte, das sei nicht so wichtig. "Solange junge Leute was aus meinen Videos lernen und Spaß damit haben, ist alles andere egal."