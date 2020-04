per Mail teilen

In Ulm und Neu-Ulm ist die Zahl der Fahrgäste in den Bussen und den Straßenbahnen wegen der Corona-Pandemie stark eingebrochen. Das haben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm mitgeteilt.

Die Straßenbahnen befördern laut SWU derzeit an Werktagen höchstens noch ein Fünftel der üblichen Zahl an Fahrgästen. Vor allem die Verbindungen zu den Schulen und zur Universität würden deutlich weniger genutzt.

Doppelt so viel Busse

Dagegen setzen die SWU zwischen der Ulmer Innenstadt und dem Industriegebiet Donautal tagsüber doppelt so viele Busse ein wie normal, damit die Fahrgäste den Sicherheitsabstand besser einhalten können. Um die Ansteckungsgefahr zusätzlich zu verringern, öffnen sich in den Straßenbahnen bei jedem Halt alle Türen ohne Knopfdruck. In den Bussen bleibe die Tür zum Fahrer zum Schutz vor Infektion geschlossen.