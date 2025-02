per Mail teilen

Eine Seniorin hat laut Polizei den tödlichen Unfall bei Königsbronn im Kreis Heidenheim verursacht. Sie erfasste einen Radfahrer mit ihrem Auto. Nach dem Zusammenstoß fuhr sie weiter.

Laut Ermittlungen der Polizei hat eine 85-jährige Seniorin am Mittwoch den tödlichen Unfall zwischen Königsbronn und Steinheim (Kreis Heidenheim) verursacht. Sie erfasste mit ihrem Auto einen Fahrradfahrer. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an den Verletzungen.

Sonderkommission Stern ermittelt nach Unfall mit Fahrerflucht

Nach dem Unfall mit Fahrerflucht wurde die Sonderkommission Stern eingerichtet. Zunächst wurde bekannt, dass das Unfallauto gefunden wurde. Dazu, wo und wie der Wagen entdeckt wurde, macht die Polizei derzeit keine Angaben. Nun teilten die Ermittler mit, dass die 85-Jährige das Auto fuhr.

Tödlich verletzter Radfahrer kam aus dem Kreis Heidenheim

Die Identität des tödlich verletzten Radfahrers war am Mittwoch zunächst unklar, ist inzwischen aber auch geklärt. Es handelt sich um einen 68 Jahre alten Mann aus dem Kreis Heidenheim. Der Leichnam des Mannes ist am Donnerstag obduziert worden. Er ist nach Angaben der Polizei an den Verletzungen durch den Unfall gestorben.

Am Mittwochvormittag hatte ein Zeuge den Radfahrer am Straßenrand entdeckt und die Rettungskräfte gerufen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.