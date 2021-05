per Mail teilen

Ein 21-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag aus Giengen (Kreis Heidenheim) mit seinem Sportwagen vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten waren wegen eines Streites gerufen worden. Laut Mitteilung startete der 21-Jährige den Motor, als die Polizisten an sein Auto herantraten. Danach fuhr er auf die A8, ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und missachtete zudem eine rote Ampel. Bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) verließ er die A8, um vermutlich nach Stuttgart weiterzufahren. Inzwischen folgten ihm mehrere Streifenwagen. Daraufhin hielt der junge Mann an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte keinen Führerschein.