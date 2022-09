Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Mann mit Pistole unterwegs

Die Polizei Neu-Ulm hat Dienstagnachmittag einen 18-Jährigen festgenommen, der mit einer Schusswaffe durch die Stadt gezogen war. Zuvor hatte es einen Familienstreit gegeben.

Mehrere Streifenwagen sind nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Dienstag im Neu-Ulmer Stadtgebiet unterwegs gewesen. Zudem wurden die Brücken über die Donau nach Ulm überwacht.

Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Streit "aus einer Nichtigkeit heraus"

Der 18-jährige soll sich laut Polizei bereits am Vormittag aggressiv gegenüber seiner Familie verhalten haben. Gegen Mittag sei es dann "aus einer Nichtigkeit heraus" zum Streit gekommen. Danach habe der 18-Jährige die Wohnung in zunächst unbekannte Richtung verlassen.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm leitete kurz darauf eine umfassende Fahndung in der Innenstadt ein. Denn zunächst hatte es geheißen, der 18-Jährige sei im Besitz einer Schusswaffe. An dem Einsatz waren auch Beamte der Polizei in Ulm beteiligt. Nach einem Hinweis nahmen Polizeibeamte den jungen Mann am Dienstagnachmittag auf der Ulmer Seite der Donau fest.

Pistole war Druckluftwaffe

Die Ermittler suchten zudem die Umgebung ab und fanden die Pistole. Es handelte sich dabei um eine Druckluftwaffe. Der 18-Jährige ist in Polizeigewahrsam. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.