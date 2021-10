Trinkwasser in Teilorten weiter abkochen

Bei Kontrollen des Trinkwassers in Teilorten von Ehingen im Alb-Donau-Kreis hat es keine weitere Keimbelastung gegeben, das Trinkwasser soll aber weiter abgekocht werden. Seit vergangener Woche wird das Trinkwasser gechlort. Bei einer Routineuntersuchung war zuvor eine fäkale Verunreinigung mit Enterokokken festgestellt worden. Betroffen sind unter anderem die Ehinger Teilorte Berg, Dettingen und Rißtissen. In Altenstadt an der Iller (Kreis Neu-Ulm) muss derzeit ebenfalls das Trinkwasser abgekocht werden. Darauf hat die Stadt vergangene Woche noch einmal hingewiesen. Grund sei eine Verunreinigung mit Fäkalkeimen, die wahrscheinlich auf Starkregen in der Vergangenheit zurückzuführen ist.