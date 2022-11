Ehinger Arzt: Patienten müssen bald länger warten

Kommen Patienten in Zukunft noch schwerer an einen Termin beim Facharzt? Die Fachärzte sagen "ja" und argumentieren: Sie bekommen ab Januar keine Zulagen mehr für neue Patienten.

Ausgangspunkt ist die Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherungen. Die hat der Bundestag im Oktober verabschiedet und dabei die Zusatzvergütungen für die Aufnahme neuer Patienten gestrichen.

Versorgungsqualität steht auf dem Spiel

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird damit das Honorar für Fachärzte gekürzt. Und das in einer Zeit, sagt Dr. Enno Rother in Ehingen (Alb-Donau-Kreis), in der ohnehin steigende Energiepreise und die Inflation die Betriebskosten für Arztpraxen steigen lassen. Dem Sprecher des Verbandes der niedergelassenen Gastroenteorologen geht es aber nicht nur ums Geld.

Fachärzte müssen ab Januar Honorarkürzungen hinnehmen und befürchten, dass die Versorgung von Patienten schlechter wird. Darauf weist Dr. Enno Rother, Landessprecher des Verbandes der Gastroenteorologen in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) hin. SWR Frank Wiesner

Mit dem Wegfall der Zuschläge wird es für neue Patienten schwieriger werden, an Untersuchungen bei Fachärzten zu kommen. Einer von Rothers Kollegen befürchtet gar ein "Explodieren des Gesundheitssystems", weil er immer weniger Kapazitäten für gesetzlich Versicherte zur Verfügung stellen kann. Eine Möglichkeit, die drohenden Umsatzeinbußen auszugleichen, ist, vermehrt Privatpatienten aufzunehmen. Hier können die Ärzte mehr abrechnen.

So kommen Sie schnell an einen Termin beim Facharzt

Thorben Krumwiede, Geschäftsführer der unabhängigen Patientenberatung in Berlin, rät dagegen erst einmal zur Gelassenheit und verweist darauf, dass die Patienten einen gesetzlichen Anspruch darauf haben, innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Facharzt zu bekommen. Voraussetzung ist eine Überweisung vom Hausarzt mit einem Dringlichkeitsvermerk.

Außerdem gibt es Terminservicestellen, die kostenlos Termine an Fachärzte vermitteln. Ärzte müssen, so Krumwiede, hierfür immer ein bestimmtes Kontingent vorhalten. Sei das ausgeschöpft, könne man sich auch in der Ambulanz im Krankenhaus einen Termin geben lassen, so der Patientenberater.

Dass sich aufgrund der neuen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung die Behandlungsqualität bei den Ärzten verändert - also besser oder schlechter wird - bezweifelt Krumwiede. Das müsse man abwarten und erst einmal einige Monate beobachten.

Schneller Termin: Die drei Möglichkeiten auf einen Blick Patientinnen und Patienten haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen Termin innerhalb von vier Wochen, wenn sie eine Überweisung vom Hausarzt mit Dringlichkeitsvermerk haben

Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen vermitteln kostenlos Termine bei Fachärzten

Ärzte müssen ein bestimmtes Kontingent vorhalten, wenn das ausgeschöpft ist, kann man sich in der Ambulanz im Krankenhaus einen Termin geben lassen

Kein Jubel bei den Krankenkassen

Obwohl der Wegfall des Zuschlags für Neupatienten die Krankenkassen entlastet - die Fachärzte sprechen von einem Umsatzverlust von insgesamt 500 Millionen Euro - bleibt die Freude darüber bei den Krankenkassen aus. Jürgen Weber, stellvertretender Geschäftsführer bei der AOK Ulm-Biberach, hätte andere Möglichkeiten für eine neue Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen gesehen. Er spricht von einem "Flickenteppich", den das neue Gesetz darstellt.

Schließlich gehe es um ein Defizit von 17 Milliarden Euro bei den gesetzlichen Kassen. Allein die Senkung der Mehrwertsteuer auf Medikamente von 19 auf 7 Prozent hätte wesentlich mehr bewirkt, als die Streichung des Zuschlags für Neupatienten. Damit würden die Preise für Medikamente dann auf international vergleichbares Niveau sinken, so Weber.