Mann aus dem Ostalbkreis klagt gegen Facebook

Am Oberlandesgericht in Stuttgart hat der Prozess eines Facebook-Nutzers aus dem Ostalbkreis gegen Facebook begonnen. Er ist mit der Löschung eines Kommentars nicht einverstanden ist. Das Landgericht Ellwangen hatte zuvor die Klage des Mannes abgewiesen. Facebook habe seinen Beitrag zu Recht gelöscht, da er andere belästigt oder beleidigt habe. Bei dem Prozess am Oberlandesgericht Stuttgart soll unter anderem geklärt werden, ob es sich bei den Äußerungen um Beleidigungen handelt und in welchem Kontext der Beitrag gepostet wurde. Der Kläger fordert unter anderem, dass sein Beitrag wiederhergestellt wird und dass Facebook bestätigt, dass seine 30-tägige Sperre auf der Plattform rechtswidrig war.