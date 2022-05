Ulmer Donaukonferenz: Kulturschaffende fordern engere europäische Zusammenarbeit

In Ulm haben Kulturschaffende mehrerer europäischer Länder mehr Zusammenarbeit auf dem Kontinent gefordert. Eine bessere Vernetzung helfe bei den Folgen des Krieges in der Ukraine.

Bei der Donaukonferenz in Ulm debattieren Experten mehrerer europäischer Länder entlang der Donau, über die Frage, wie Kultur zur Völkerverständigung beitragen kann. Das Forum findet erstmals seit 2013 wieder in Ulm statt. Unter dem Motto "staying strong together" geht es auch um den Ukraine-Krieg und die Folgen für die Kulturschaffenden. Oleksandra Yakubenko ist bei der ukrainischen Kulturstiftung für Internationale Zusammenarbeit zuständig. Sie erhofft sich von Deutschland mehr Unterstützung, bei der Aufnahme ihres Landes in die Europäische Union. Das hat sie bei einer Expertenrunde im Ulmer Stadthaus klargemacht.

"Deutschland als führende Nation in der EU muss der Ukraine helfen, seinen Platz in Europa zu finden."

Die europäischen Kulturen sollten noch stärker zusammenwachsen und auch zu einer gemeinsamen europäischen Kultur werden, so die Kulturschaffende aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Auf der Donaukonferenz wolle die junge Frau Kontakte knüpfen und dafür sorgen, "dass sich die Menschen über Grenzen und gesellschaftliche Unterschiede hinweg besser verstehen". Die europäische Integration der Ukraine funktioniere mit Kultur und Kunst besonders gut. "Ich bin optimistisch, dass uns gemeinsame Projekte wie Festivals oder Donau-Kultur-Hauptstädte in Zukunft noch weiter zusammenbringen".

Staatssekretärin Petra Olschowski: Kultur ist Ausdruck von Freiheit

Staatssekretärin im baden-württembergischen Kunstministerium, Petra Olschowski, drängt auf der Donau-Konferenz auf freie Künste und Unterstützung von Kulturschaffenden. SWR Christian Hammer

Wie wichtig Kultur in Zeiten des Krieges ist, betonte Staatsekretärin Petra Olschowski (Grüne) aus dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. "Für Autokraten ist eine freie Kunst und Kultur immer bekämpfenswert, weil sie für eine funktionierende Demokratie stehen", erklärte die Grünen-Politikerin in ihrer Ansprache vor dem Plenum aus internationalen Kulturexpertinnen und -experten. Dagegen müssten sich die Demokratien Europas stellen. Austausch auf kultureller Ebene sei mit ein Grund für gelingende internationale Zusammenarbeit und Frieden.

Kultur soll Völker verbinden

Der Direktor der Europäischen Donau-Akademie in Ulm, Peter Langer, findet, Kulturschaffende haben etwas, das Politiker und Diplomaten manchmal fehlt. Austausch und einander Kennenlernen, so Langer, ist gerade in diesen Zeiten unabdingbar. Politikern fehle in schnelllebigen Debatten manchmal "der Spirit und die Motivation für ein Zusammenrücken", erklärte Langer. Mit dem Austausch auf kultureller Ebene sei der Kontakt zu einander "einfach unmittelbarer". Das sei auch der Grundgedanke der Donaukonferenz seit der Gründung im Jahr 2008: Ein permanentes internationales Forum jenseits der Politik. Langer betonte: "Wir bauen mithilfe der Kultur und der Kunst Brücken, die wir dann auch im Sinne der Diplomatie nutzen können.

Deutschland in Europa Vorbild und Wegweiser

Volkskundler Reinhard Johler sieht Deutschland auf einem guten Weg mit Blick dem Kurs im Ukraine-Krieg. Die Debatte um Waffenlieferungen sei nur einer von vielen wichtigen Punkten. SWR Christian Hammer

Deutschland kommt dabei eine Führungsrolle zu, sagt auch der Tübinger Volkskundler Reinhard Johler. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der Geschichte und Rezeption Deutschlands und der Vernetzung an den Donau-Staaten. "In der Ukraine wünscht man sich, dass Deutschland etwas mehr tut, aber die Situation ist sehr kompliziert", schildert Johler. Die Bundesrepublik engagiere sich viel für Flüchtlinge und werde sich dann auch stark für den Wiederaufbau einsetzen, da ist sich Johler sicher. "Man muss das große Ganze im Blick haben und da ist Deutschland schon auf einem guten Weg, der Reputation, die man sich seit dem Zweiten Weltkrieg bei den östlichen Staaten erarbeitet hat, gerecht zu werden." Eine Prognose, die auch die Ukrainerin Oleksandra Yakubenko teilt. "Mein Eindruck ist, dass Deutschland sich als verlässlicher Partner an unsere Seite stellt."