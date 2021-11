Ehemaliger Voith-Konzernchef Rogowski gestorben

Der früherer Konzernchef des Maschinenbauers Voith in Heidenheim, Michael Rogowski, ist mit 82 Jahren nach einer kurzen, schweren Erkrankung überraschend gestorben. Das berichtet die Heidenheimer Zeitung. Rogowski lenkte Voith mehr als zwei Jahrzehnte. Als Aufsichtsratschef wurde er 2010 verabschiedet. Er war unter anderem Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Rogowski setzte sich auch für Projekte in Stadt und Landkreis Heidenheim ein, so zum Beispiel für den Archäopark in Niederstotzingen. Die Stadt Heidenheim hatte ihm 2004 die Ehrenbürgerwürde verliehen.