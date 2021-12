Corona und Reisebranche: Die Busse stehen still

Die Wucht der vierten Welle trifft erneut die Reisebusbranche. Geplante Touren müssen abgesagt werden, bei dem Neu-Ulmer Reisebushersteller Evobus brechen Aufträge weg.

Viel bewegt sich da nicht: Die Reisebusse in der Region halten Winterschlaf im Depot. SWR

Eigentlich ist bei dem Ehinger Reisebusveranstalter Bottenschein im Dezember Hochbetrieb. Doch wegen der vierten Corona-Welle müssen geplante Reisen wieder abgesagt werden. Für Weihnachten und Silvester sieht es nicht besser aus. "Im Moment finden drei von elf Reisen statt", sagt Geschäftsführer Horst Bottenschein. Das, was aktuell noch geht, soll noch stattfinden, denn die Kunden wollen weg, sagt er.

Dennoch: die Krise ist deutlich zu spüren. Fünf Fahrzeuge hat das Unternehmen vergangenes Jahr sogar verkaufen müssen. Busse wurden abgemeldet, um laufende Kosten einzusparen. Erst vergangenes Jahr hat sich der Reisebusveranstalter im Alb-Donau-Kreis sogar ein neues Fahrzeug angeschafft. Doch auch dieser Bus steht die meiste Zeit im Depot. "Der hat in zwei Jahren gerade einmal 10.000 Kilometer. Normalerweise müsste er 150.000 bis 160.000 Kilometer gelaufen sein", sagt der Firmenchef. Doch der Bus war wegen des Stillstandes kaum im Einsatz.

"Im Prinzip ist für uns wieder Lockdown."

Ähnlich sieht es auch bei dem Reisebushersteller Evobus in Neu-Ulm aus. Die neuen Fahrzeuge der Marken Mercedes und Setra stehen hier auf Halde. Die Nachfrage ist vergangenes Jahr komplett eingebrochen. Aktuell steht die Bus-Montage still. Viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit - mindestens noch bis Mitte März. Betroffen sind mehr als 3.000 Mitarbeiter, sagt Betriebsratsvorsitzender Hansjörg Müller. Dass dem Werk aufgrund der Pandemie das endgültige Aus droht, will jedoch niemand glauben.

"Wir sind bisher immer der profitabelste Busbauer überhaupt gewesen. Die Stimmung ist natürlich angespannt, aber wir sind alle guten Mutes", sagt Müller. Man werde die Pandemie irgendwann in Griff bekommen und dann sei Evobus "wieder vorne mit dabei". Doch wann das geschafft ist, ist unklar. Reisebusveranstalter Bottenschein kann noch nicht konkret sagen, wann er sich wieder ein neues Fahrzeug anschaffen kann.

Hoffnung aufs Frühjahr



"Wenn die Nachfrage nach unseren Reisen wieder steigt, dann werden wir sicher wieder neue Busse kaufen", sagt Bottenschein. Eigentlich investiere sein Unternehmen jährlich in neue Busse - doch die Corona-Pandemie habe das gestoppt. Bottenschein und auch der Reisebushersteller Evobus hoffen, dass das Geschäft mit den Busreisen im Frühjahr wieder anläuft.