Beim Bushersteller Evobus in Neu-Ulm läuft die Produktion von Reisebussen kurzzeitig wieder an. Seit Dezember standen die Bänder wegen der fehlenden Nachfrage an Reisebussen still. Seit Mittwoch werde eine kleine Zahl an Bestellungen produziert, so Hansjörg Müller, Betriebsratsvorsitzender bei Evobus. Nach der Fertigstellung werde die Belegschaft bis zur nächsten Bearbeitung von Bestellungen wieder in Kurzarbeit gehen.