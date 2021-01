Der Bushersteller Evobus will im Februar die Produktion in Neu-Ulm wieder aufnehmen - zumindest zeitweise. Das sagte ein Sprecher der Konzernmutter Daimler auf SWR-Anfrage. Seit Dezember ruht der Bau von Bussen dort.

Die Situation der Reisebusunternehmen sei wegen des Corona-Lockdowns nach wie vor schwierig, so der Sprecher, deswegen fahre Evobus aktuell weiter auf Sicht. In welchem Umfang die Produktion wieder aufgenommen wird, wollte das Unternehmen nicht sagen.

SWR Volker Wüst

Wegen Corona: Setra-Produktion steht seit Dezember still

Der Bau von Setra-Reisebussen war wegen fehlender Aufträge während der Corona-Pandemie im Dezember vorerst eingestellt worden, erstmals in der Unternehmensgeschichte. In dem Neu-Ulmer Werk arbeiten rund 3.900 Menschen, 1.000 sind momentan in Kurzarbeit. Für die Mitarbeiter in Neu-Ulm gilt bis 2024 eine Beschäftigungssicherung.