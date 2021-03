Die Bussparte von Daimler mit dem Neu-Ulmer Evobus-Werk hat im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie heftige Einbußen hinnehmen müssen. Was bedeutet das für den Standort Neu-Ulm?

Der Reisebusmarkt ging im Vergleich zum Vorjahr um fast 60 Prozent zurück. Das sagte der Leiter von Daimler Buses, Till Oberwörder, bei der Jahrespressekonferenz am Donnerstag. Das habe nach wie vor Auswirkungen auf den Standort Neu-Ulm, dort baut das Unternehmen vor allem Reisebusse der Marke Setra. Außerdem werden in Neu-Ulm Busse auch von anderen Standorten lackiert und Sitze hergestellt.

"Ob wir den Standort Neu-Ulm aus dem Produktionsnetzwerk rausnehmen? Die Antwort ist: nein." Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses

Produktion im Neu-Ulmer Evobus-Werk ruht fast komplett

Wann die Produktion in Neu-Ulm wieder dauerhaft aufgenommen werde, sei offen. Seit Dezember steht das Werk fast durchgehend still. Es werden lediglich blockweise Aufträge für Reisebusse abgearbeitet. Der Standort in Neu-Ulm stehe nicht grundsätzlich zur Debatte. Es gebe aber weiterhin Kurzarbeit, Arbeitszeitverkürzungen und Abfindungsvereinbarungen. All das sei mit dem Betriebsrat abgestimmt. Außerdem besteht eine Beschäftigungssicherung bis ins Jahr 2024. Die Gewerkschaft IG Metall geht aktuell davon aus, dass diese Bestand habe.

Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses, Evobus in Neu-Ulm SWR Volker Wüst

"Es sind wirklich herausfordernde Zeiten für uns alle, gesundheitlich und wirtschaftlich" Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses

Oberwörder geht davon aus, dass die Situation auch im Jahr 2021 auf den weltweiten Busmärkten angespannt bleiben werde. Er könne sich aber vorstellen, dass Reiseunternehmen nach der Corona-Pandemie ihre vor der Krise geplanten Neuanschaffungen nachholen werden. Insgesamt sei man dennoch zufrieden mit dem Jahr 2020, da das stabile Stadtbusgeschäft die Verluste im Reisebusgeschäft teilweise ausgleichen konnte. Stadtbusse werden vor allem am Standort Mannheim gebaut.

Um die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen und ihnen die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu nehmen, hat Evobus spezielle Hochleistungsfilter entwickelt. Diese seien in der Lage, die Luft in den Bussen in kürzester Zeit auszutauschen und Viren herauszufiltern. Damit könnten auch ältere Busse nachgerüstet werden. Außerdem baue das Unternehmen Trennscheiben und Desinfektionsmittelspender in seine Fahrzeuge ein, erklärte Oberwörder.

Evobus vor Fertigstellung von mobilem Impfbus

Seit der Corona-Pandemie hat Evobus aber auch Nischen entdeckt. Oberwörder nannte den Setra-Überlandbus, der zu einer mobilen Teststation umgebaut wurde und seit einigen Monaten vor Schulen, Pflegeheimen und Firmen eingesetzt wird. Ab Ende März werde außerdem ein Bus als rollende Impfstation zur Verfügung stehen. Darin stünden vier Impfkabinen zur Verfügung. Der Bus soll laut Oberwörder deutschlandweit unterwegs sein.

Das ist Evobus Die Evobus GmbH ist nach eigenen Angaben das größte europäische Tochterunternehmen der Daimler AG. In Neu-Ulm stellt das Unternehmen unter anderem Busse der Marke Setra her. Setra stammt ursprünglich vom Ulmer Unternehmen Kässbohrer und steht für "selbsttragend". Im Jahr 1995 verkaufte Kässbohrer die Bussparte wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten an Daimler. Insgesamt arbeiten in dem Werk in Neu-Ulm 3.900 Menschen.

Im Februar war bekannt geworden, dass Daimler seine Nutzfahrzeugtochter, zu der auch die Bussparte gehört, noch in diesem Jahr abspalten und an die Börse bringen will. Damit würde der Konzern künftig aus zwei unabhängigen Unternehmen bestehen: Trucks & Buses sowie Pkw & Vans. Über die Aufspaltung muss noch eine außerordentliche Hauptversammlung entscheiden.