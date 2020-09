Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria hat der aus Blaustein stammende Flüchtlingshelfer Ingolf Hurst die sofortige Evakuierung des Lagers auf der griechischen Insel Lesbos gefordert.

Nach dem schweren Brand in dem Flüchtlingslager werden derzeit Notfalllager eingerichtet. Angesichts der Zustände auf der Insel Lesbos sei das jedoch keine angemessene Reaktion, so Hurst, der auf Lesbos als Helfer im Einsatz ist. Es sei die Hölle in Moria, Gewalt sei an der Tagesordnung. Frauen wagten sich aus Angst vor Vergewaltigung oder Überfällen nicht mehr nach draußen. Für einen Europäer sei es nicht vorstellbar, dass es eine Toilette für 100 Leute gibt, sagte Hurst im SWR.

"Ich würde jetzt erwarten, dass die EU oder auch Deutschland Moria endlich evakuiert, weil hier Zustände herrschen, die nicht menschengerecht sind." Ingolf Hurst, Flüchtlingshelfer aus Blaustein

Unterdessen haben Politiker aus der Region schnelle Hilfe für die Flüchtlinge aus dem nach Bränden fast vollständig zerstörten Lager Moria gefordert. Die Neu-Ulmer Bundestagsabgeordnete der Grünen, Ekin Deligöz, kritisiert über den Kurznachrichtendienst Twitter Bundesinnenminister Seehofer. Er lasse bisher jegliches Zeichen von Menschlichkeit vermissen und blockiere die Aufnahme. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim, Roderich Kiesewetter, fordert eine europäische Lösung, dennoch sollte Deutschland 5.000 Geflüchtete aufnehmen - aus humanitärer Verantwortung.

Die Stadt Ulm stehe bereit, Geflüchtete aufzunehmen, warte aber auf ein Signal aus Berlin, sagte der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) dem SWR.

"Da geht es nicht um politisches Taktieren, sondern darum, dass man diese Menschen aufnimmt. Die Entscheidungen müssen aber in Berlin getroffen werden." Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch

"Aktion Seebrücke" wirbt für Aufnahme von Flüchtlingen

Die Ulmer Aktion "Seebrücke will bei einer Kundgebung am Freitagabend auf dem Ulmer Münsterplatz für die Aufnahme der Flüchtlinge auch in Ulm werben. In der "Seebrücke" engagieren sich verschiedene Vereine, unter anderem das Hilfswerk "Terre des hommes" und "Amnesty International".