Fliegerbombe wird in Aalen entschärft, Evakuierung betrifft 3.300 Anwohner

In Aalen wird heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 3.300 Anwohner sollen für die Entschärfung der Bombe seit 6 Uhr ihre Häuser verlassen.

Der 1.000 Kilogramm schwere Sprengkörper aus amerikanischer Herstellung wurde bei Bauarbeiten für ein neues Wohngebiet in Aalen im Ostalbkreis entdeckt.

Seit 6 Uhr sollen nach Angaben der Stadt etwa 3.300 Anwohner ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Ab 8 Uhr darf die Evakuierungszone nicht mehr betreten werden.

Lageplan der Evakuierungszone (lila) mit dem markierten Gefährdungsbereich (rot). Stadt Aalen

Alle Betroffenen wurden angeschrieben

Bei der Stadt Aalen hatten sich bis Freitagmittag rund 550 Menschen noch nicht zurückgemeldet, die von der Evakuierung betroffen sind. Die Stadtverwaltung geht jedoch davon aus, dass sie dennoch über die Aktion informiert sind. Alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner waren angeschrieben und nach ihren Bedürfnissen für die Evakuierung gefragt worden.

Räumungstrupps überprüfen zuvor das Gebiet

Am Morgen werden Räumungstrupps das Gebiet überprüfen, das evakuiert werden muss. Erst wenn die rund 3.300 Betroffenen tatsächlich nicht mehr vor Ort sind, beginnt die Bombenentschärfung, so eine Sprecherin der Stadt. Die Evakuierungszone wurde um einen Gefährdungsbereich ergänzt, innerhalb dieses Bereichs sollte der Aufenthalt im Freien am Samstag ab 11 Uhr vermieden werden.

Unternehmen müssen ihre Produktion einstellen

Das Betretungsverbot gilt auch für Post- und Lieferdienste, Reinigungsdienste und Handwerksbetriebe. Unternehmen innerhalb der Zone müssen ihre Produktion am Samstag einstellen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Rund 500 Einsatzkräfte begleiten die Entschärfung der Fliegerbombe in Aalen und die Evakuierung der betroffenen Wohngebiete. Allein die Polizei ist mit mehreren hundert Beamtinnen und Beamten vor Ort.

Große Mengen Sand zum Fundort der Bombe geschafft

Die Entschärfung der Bombe soll gegen 11 Uhr beginnen. Sollte es nicht möglich sein, die Bombe zu entschärfen, soll sie kontrolliert gesprengt werden. Dazu wurden in den vergangenen Tagen bereits große Mengen an Sand zum Fundort der Fliegerbombe geschafft.

Zusätzliche Angebote vom Aalener Einzelhandel für Betroffene

Manche Cafés und Einzelhändler wollen in der Innenstadt früher öffnen. So könnten von der Evakuierung Betroffene beispielsweise gleich um 8 Uhr zum Frühstücken kommen , sagte Myriam Henninger vom Verein "Aalen-City-Aktiv" dem SWR. Auch einen Go-Cart-Parcour soll es geben für Familien mit Kindern. Auch ein Baumarkt macht mit und will einen Kurs anbieten zum Thema Baumschnitt.