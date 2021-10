Eurotech stellt Insolvenzantrag

Die Firma Eurotech in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist zahlungsunfähig. Der Spezialist für Aluminium-Gussteile und Zulieferer für die Automobilindustrie hat nach einem Bericht der "Remszeitung" einen Insolvenzantrag gestellt. Betroffen sind rund 140 Arbeitsplätze. Der Insolvenzverwalter setzt auf eine Sanierung und Rettung der Firma und will entsprechende Maßnahmen prüfen. Auch die Suche nach einem externen Investor wäre eine Option. Ziel sei, so viele Arbeitsplätze wie möglich in Schwäbisch Gmünd zu erhalten.