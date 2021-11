Klimaschutzpreis in Gold für die Stadt Ulm

Die Stadt Ulm gehört zu fast 50 Kommunen europaweit, die am Freitag für ihre Energie- und Klimapolitik ausgezeichnet wurden. Der European Energy Award wurde in Ravensburg verliehen.

Die Stadt Ulm ist seit 25 Jahren in Bereichen Photovoltaik und Solarenergie aktiv. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) verwies bei der Auszeichnungsveranstaltung am Freitag in Ravensburg auch auf Photovoltaik-Vorgaben für Gebäude in der Stadt. Zudem soll in Ulm im kommenden Jahr die Hälfte der Gebäude mit regenerativer Fernwärme versorgt werden.

Auch der Landkreis Biberach ist mit dem European Energy Award 2021 ausgezeichnet worden. Dabei spielten unter anderem ein neues Mobilitätskonzept und die Wärmeplanung unter Einbezug der Kommunen eine entscheidende Rolle. Walter Holderried, erster Landesbeamter, erklärte, der Kreis Biberach habe sein klimapolitisches Engagement in den vergangene vier Jahren nochmals gesteigert.

Auszeichnung für energiebewusste Kommunen und Landkreise

Die Landesenergieagentur KEA-BW schreibt dazu in ihrer Pressemitteilung: Gemeinden, Städte und Landkreise, die mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet sind, gehen seit Jahren als Vorbilder voran. (Sie) ... zeigen mit einer konsequenten Energie- und Klimapolitik, wie der Weg zur Klimaneutralität aussehen kann."

Zu den energiebewussten Kommunen und Landkreisen, die dieses Jahr ausgezeichnet werden, gehören auch der Landkreis Biberach und die Stadt Bad Schussenried. Im vorigen Jahr hatten unter anderem die Stadt Aalen sowie die Gemeinde Maselheim (Kreis Biberach) die Auszeichnung bekommen. Sie erhielten den European Energy Award 2020 für den sparsamen Umgang mit Strom und die Förderung von regenerativen Energien.