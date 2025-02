Seine Pizzen sind wahre Kunstwerke - und lecker sind sie auch noch. Francesco Del Tufo aus Ulm darf sich mit der "schmackhaftesten Pizza" Europameister der Pizzabäcker nennen.

Salami, Schinken, Champignons - diese Pizza-Beläge kennt jeder. Auf den Pizzen von Francesco Del Tufo aus Ulm liegen Kürbiscreme, frittierte Zucchini-Chips oder Ofenkartoffeln. Mit einer außergewöhnlichen Kreation ist er jetzt Europameister der Pizzabäcker geworden.

Francesco Del Tufos Augen leuchten, wenn er sich an die Anfänge seiner Liebe zu Pizza erinnert. Sie liegen im Süden Italiens, in Neapel, der Heimat seiner Eltern. "Das war für mich immer ein Highlight, man hat sich immer darauf gefreut, Pizza essen zu gehen. Es war eine Faszination, den Pizzabäckern beim Teigschwingen zuzusehen", erzählt er im Interview mit dem SWR.

Pizzabäcker mit Geheimrezept für den Teig

Und es ist genau dieser Teig, der aus Sicht von Del Tufo bei einer Pizza den Unterschied macht. Gute Zutaten für den Belag könne ja jeder kaufen, es komme auf die Technik und die Zutaten des Teiges an.

In Eigenregie hat sich Francesco Del Tufo in den letzten Jahren in die Geheimnisse des Pizzabackens eingearbeitet. Er hat weder eine Ausbildung zum Koch, noch zum Pizzabäcker. Mittlerweile hat er sein perfektes Rezept zusammen. Details will er nicht preisgeben. Vier Mehlsorten verwendet er für den Teig. Drei Tage benötigt er für die Zubereitung. Sein perfekter Pizzateig braucht dabei ausreichend Kühl- und Ruhezeiten. Mehr wird nicht verraten.

Neapolitanische Pizza als Markenzeichen

Die Pizzen, die in seinem Restaurant im Ulmer Dichterviertel serviert werden, sehen aus wie kleine Kunstwerke. Die typisch neapolitanische Pizza zeichnet ein hoher, fluffiger Rand aus. In etwa 70 Sekunden wird eine Pizza im Hause Del Tufo gebacken, bei über 400 Grad Celsius.

Eine Besonderheit ist die Basis des Pizza-Belags. Neben der klassischen Tomatensoße gibt es im Del Tufo auch Kürbis- und Trüffelcreme oder Sahne als Grundlage. Regelmäßig testet Francesco Del Tufo neue Pizzabeläge. "Außer Ananas ist alles erlaubt", sagt der 32-Jährige und lacht. Er hat so viele Pizza-Kreationen im Angebot, dass er regelmäßig seine Speisekarte ändert - "damit es auch für die Kunden nicht langweilig wird".

Medaille und Pokal für den Europameister der Pizzabäcker. Rechts im Bild die Sieger-Pizza - unter anderem mit Fior de Latte, getrockneten Tomaten, Streichsalami und Mandeln. Privat

Europameister träumt von der Weltmeisterschaft

Bei der Pizza Europa League hat Francesco Del Tufo den Titel in der Kategorie "schmackhafteste Pizza" gewonnen. Der Belag bestand unter anderem aus Broccoli-Creme, "Fior di Latte"-Mozzarella, Streichsalami, getrockneten Tomaten und Mandeln. Der Wettbewerb, bei dem Pizzabäcker unter anderem aus Deutschland, Italien und Ungarn dabei waren, hat dem Ulmer Pizzabäcker neue Inspirationen gebracht. Seine Gäste dürfen sich bald auf neue Kreationen freuen.

Und Francesco Del Tufo selbst ist auch auf den Geschmack gekommen. Der Europameister hat die Teilnahme an einer Pizza-Weltmeisterschaft im Visier. Verschiedene Verbände küren die weltbesten Pizzabäcker jährlich unter anderem in Neapel oder Las Vegas. Gut möglich, dass sich am Fuße des Vesuvs dann ein Kreis schließt. Dort, wo für den kleinen Francesco die große Liebe Pizzabäcker begonnen hat.