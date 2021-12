Siegesserie von ratiopharm Ulm in der Türkei beendet

Die Siegesserie der Ulmer Basketballer ist am Dienstagabend in der Türkei gerissen. Ratiopharm Ulm unterlag nach zuletzt fünf gewonnenen Partien im Eurocup knapp in Bursa 66:68. Dabei konnten die Schwaben an ihre gute Form der letzten Wochen nicht anknüpfen. Erst nach einem 13-Punkte-Rückstand in der ersten Halbzeit fanden die ratiopharm-Korbjäger ihren offensiven Rhythmus, wurden in der Verteidigung wacher und starteten einen Halbzeit-übergreifenden 20:0-Lauf. Doch dann war der Faden wieder gerissen und den Türken gelangen 13 Zähler in Folge.

Die Schlussphase war auf beiden Seiten von starken Szenen, aber auch Fehlern geprägt, mit leichten Vorteilen für Bursa. Jaron Blossomgame konnte 28 Sekunden vor dem Ende noch mit einem Dunking auf 66:68 aus Ulmer Sicht verkürzen. Die letzten Angriffe, sowohl der Gastgeber als auch der Gäste, blieben erfolglos. Bester Ulmer Werfer war Blossomgame mit 16 Punkten. Nach acht Spielen im europäischen Wettbewerb hat Ulm nun vier Siege und vier Niederlagen.