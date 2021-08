Zwei Unternehmen im Ostalbkreis erhalten Fördermittel von der EU. Die Firmen in Rainau und Unterschneidheim erweitern mit Geld aus dem Entwicklungsprogramm "Ländlicher Raum" ihre Produktionsstätten, teilt das Landratsamt in Aalen mit. Außerdem wird ein privates Bauvorhaben in Ellwangen gefördert. Alle drei Projekte werden mit 470.000 Euro unterstützt. Bislang hat der Ostalbkreis in diesem Jahr über vier Millionen Euro an EU-Fördermitteln erhalten.