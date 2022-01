per Mail teilen

Ein Motorcross-Fahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Ettenbeuren (Kreis Günzburg) schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der 17-Jährige mit seinem Krad zwischen Ettenbeuren und Ichenhausen nach links abbiegen, doch der hinter ihm fahrende Autofahrer bemerkte das zu spät. Der 53-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und streifte den Motorcross-Fahrer. Dieser stürzte und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.