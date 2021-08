Eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust ist gestorben: Esther Bejarano. Als junge Frau war sie in Auschwitz. Bis vor dem Krieg lebte sie in Ulm - ihr Vater war dort Kantor.

96 Jahre alt wurde Esther Bejarano. Zuletzt lebte sie in ihrer Wahlheimat Hamburg, wo sie auch gestorben ist. Vor wenigen Jahren ist sie in Ulm aufgetreten. Die Leiterin der Ulmer KZ-Gedenkstätte und des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg, Nicola Wenge, kannte Esther Bejarano gut und hat sich mit ihrem Leben befasst.

Die KZ-Überlebende Esther Bejarano machte bis zum Schluss Musik. dpa Bildfunk Daniel Reinhard

Sie erzählt: "Bejarano ist 1924 in Saarbrücken geboren und dort als Jüngste von vier Kindern aufgewachsen. Sie zog um, weil ihr Vater in Ulm eine Anstellung an der neu gegründeten jüdischen Schule gefunden hatte und dann auch als Kantor in der jüdischen Gemeinde tätig war." Die Familie wohnt erst in der Ulmer Herdbruckerstraße, dann in Neu-Ulm. "Esther besuchte das jüdische Landschulheim in Herrlingen." Zwölf Jahre lang war sie hier in Ulm. Bis sie 17 Jahre alt ist.

Der Vater, letzter jüdischer Kantor in Ulm, wird 1938 abgeholt

Dann das Jahr 1938. Die Novemberpogrome. Ihr Vater wird mit anderen jüdischen Männern in Ulm brutal misshandelt und ins KZ nach Dachau gebracht. Direkt ins Vernichtungslager nach Auschwitz kommt Esther Bejarano aber noch nicht. Nicola Wenge: "Die Familie ist erst noch bis 1940 hier geblieben, obwohl sie die Wohnung verloren hat, weil die beschlagnahmt worden war." Es gebe ein Zitat von Esther Bejarano, in dem sie sagte: "Die letzten Wochen hier waren wie im Gefängnis. Keiner sprach mehr mit uns, kaum einer verkaufte etwas an uns."

Beileidsbekundungen zu Esther Bejaranos Tod. dpa Bildfunk Jonas Walzberg

Nicola Wenge erzählt, dass Esthers Familie geht schließlich nach Berlin, weil sie hofft, in der Anonymität der Großstadt besser überleben zu können. "Esther bereitete sich auch auf die Auswanderung nach Palästina vor. Das gelang nicht mehr. Sie ist dann erst in ein Zwangsarbeiterlager interniert worden und kam von da aus 1943 nach Auschwitz." Die Todesmärsche überlebt Esther Bejarano. Danach geht sie dann tatsächlich nach Palästina.

Nach dem Krieg besucht Esther Bejarano immer wieder auch die Region Ulm, um an den Holocaust zu erinnern und ihr eigenes Schicksal zu schildern. Persönliche Beziehungen oder gar Freundschaften in ihre alte Heimat pflege sie aber nicht, sagt Nicola Wenge.

Esther Bejarano setzte sich für die Ulmer NS-Gedenkstätte ein

Nicola Wenge weiß von Esther Bejarano: "Ihr Kontakt nach Ulm war politisch und von ihrem antifaschistischen Engagement geprägt. Sie unterstützte die Bemühungen der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, der sie 1978 beigetreten ist. In diesem Zusammenhang ist sie nach Ulm gekommen, weil sie den Kampf um die Errichtung der Gedenkstätte im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg unterstützt hat." Bei der Eröffnung von dessen Dauerausstellung 1985 trat sie erstmals öffentlich auf.

Das letzte Mal war Esther Bejarano 2018 in Ulm. Im Stadthaus trat sie mit der Hip-Hop-Gruppe "Microphone Mafia" gegen Rechts und Antisemitismus auf.