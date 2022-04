Drei Wochen ohne Telefon und Internet

Die Bewohner des Essinger Teilorts Lauterburg (Ostalbkreis) müssen sich fürs Telefonieren und Internet-Nutzen für etwa drei Wochen eine Zwischenlösung suchen. Seit Dienstag ist die bisherige Internetverbindung wegen eines Betreiber-Wechsels abgeschaltet. Das bedeutet: Wer in Lauterburg mit dem Festnetz telefonieren möchte, der muss sich nach Aussage von Essingens Bürgermeister Wolfgang Hofer bei der Deutschen Telekom anmelden. Das Netz sei nach wie vor in Funktion. Um das Internet nutzen zu können, müssten sich die Bürgerinnen und Bürger jedoch vorübergehend einen Zugang über den Mobilfunkstandard LTE besorgen. Wer ein Handy hat, könne auch das kostenlose WLAN am Dorfhaus nutzen. Wegen eines Anbieterwechsels und des Ausbaus des Glasfasernetzes gibt es für mehrere Wochen in Lauterburg eine Lücke in der Internetversorgung.