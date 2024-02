Essingen ist Favorit für Neubau der Zentralklinik im Ostalbkreis

In der Diskussion um den Standort des künftigen Zentralklinikums im Ostalbkreis gibt es jetzt einen klaren Favoriten: die Gemeinde Essingen. Das hat ein Gutachten ergeben.

Aalen, Essingen, Heubach und Mögglingen hatten Grundstücke für den Klinikneubau angeboten. Doch ein Gutachterbüro im Auftrag des Landkreises kam nach der Bewertung aller Angebote zu dem Ergebnis: Essingen ist der Favorit für den Neubau des geplanten Zentralklinikums, den sogenannten Regionalversorger.

Hier soll der Neubau entstehen: Ostalb-Landrat Joachim Bläse wird dem Kreistag den Bau des neuen Zentralklinikums bei Essingen vorschlagen. Gemeinde Essingen

Neubau bei Essingen erfüllt die meisten Auswahlkriterien

Der Neubau einer großen Klinik bei Essingen erfüllt laut Gutachten 97 Prozent der Auswahlkriterien, die der Verwaltungsrat Kliniken im September 2023 für die Entscheidung festgelegt hatte. Dazu zählen die Grundstücksgröße, die Beschaffenheit des Grundstücks, ob es erweiterbar ist und natürlich der Preis. Entscheidend war auch die Anbindung ans Verkehrsnetz und die Erreichbarkeit für die Patienten.

Landrat Bläse will im Kreistag Essingen als Standort vorschlagen

Wie Landrat Joachim Bläse am Mittwoch bei einem Pressegespräch mitteilte, sei der Neubau auf der grünen Wiese besser als der Aus- und Umbau des Ostalbklinikums in Aalen, so wie es die Stadt Aalen in einer Kombilösung vorgeschlagen hatte. In Essingen gebe es mehr Entwicklungspotential, so Bläse im SWR. Ein kompakter Neubau sei kostengünstiger und wirtschaftlicher, zudem könne das Klinikum in Esssingen bei Bedarf erweitert werden. Diese Perspektive gäbe es beim Ostalbklinikum in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr.

Neubau ist rund 50 Millionen Euro günstiger als Umbau

Mit Kosten von gut 600 Millionen Euro ist der Neubau laut Gutachten auch günstiger als der Umbau des Ostalbklinikums: Der Umbau läge bei knapp 650 Millionen Euro. Lediglich beim Kriterium Nachhaltigkeit wäre das Ostalbklinikum besser: Weil bereits vorhandene Gebäude weiterverwendet werden könnten.

Bürgermeister von Essingen erfreut über das Votum für seine Gemeinde

Der Bürgermeister von Essingen, Wolfgang Hofer (parteilos), sagte dem SWR, die Gemeinde freue sich, wenn die Wahl auf Essingen falle. Es sei ein sehr guter Standort für den Ostalbkreis. Die acht Hektar große Fläche liege sehr zentral und verkehrsgünstig an der B29 und biete optimale Erweiterungsmöglichkeiten. "Klar ist es ein Flächenverbrauch", so Hofer, aber die Vorteile für die Gemeinde würden überwiegen. Zudem erhalte Essingen einen neuen, großen Arbeitgeber.

Verwaltungsrat Kliniken will Empfehlung für den Kreistag beschliessen

Am Montag, 26. März, will sich der Verwaltungsrat Kliniken mit dem Gutachten befassen und eine Empfehlung für die Kreistagssitzung am 5. März aussprechen. Für Landrat Bläse steht bereits fest: Er will dem Kreistag einen Neubau bei Essingen vorschlagen, da er aus seiner Sicht zukunftsfähiger ist.