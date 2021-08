Die Gemeinde Essingen im Ostalbkreis fordert einen Anschluss an die Remsbahn. Seit mehr als 30 Jahren hält am Essinger Bahnhof kein Zug mehr. Wie die "Schwäbische Post" am Freitag berichtet, hat sich nun der Gemeinderat dafür ausgesprochen, für einen Bahnhalt zu kämpfen. In Essingen neben dem Bahnhof hat sich auch die neue Bahngesellschaft "Go Ahead" mit einem Wartungsstützpunkt angesiedelt, deren Mitarbeiter allerdings mit dem Auto anreisen müssen.