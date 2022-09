Erwin Müller wird 90 - und seine Nachfolge ist weiterhin offen

Erwin Franz Müller wird am 8. September 1932 in München geboren. Der gelernte Friseurmeister sorgt in den Sechzigerjahren als "Rebell von Ulm" für Aufsehen, weil er seine Salons auch montags öffnen will. 1973 eröffnet er in Ulm seinen ersten Drogeriemarkt. Inzwischen gibt es nach Unternehmensangaben fast 900 Filialen. Die meisten davon in Deutschland, gefolgt von Österreich, der Schweiz, Kroatien, Ungarn, Slowenien und Spanien. Müller beschäftigt rund 35.000 Menschen. Der Firmensitz ist Ulm.