Die Landesregierung hat am Samstag weitere Lockerungen unter anderem für Kindergärten beschlossen. Doch viele Träger können nicht so schnell vom Notbetrieb in den erweiterten Regelbetrieb wechseln.

Bis zu 50 Prozent der Kinder dürfen nun wieder in den Kindergarten gehen, so der Beschluss der Landesregierung am Wochenende. In Schwäbisch Gmünd wären das 1.250 der insgesamt 2.500 Kindergartenkinder. Auch in Aalen gibt es derzeit 2.500 Kindergartenkinder. In die Notbetreuung konnte nur etwa jedes zehnte Kind.

An der 30-Sekunden-Sanduhr können die Kinder in einer Kita in Oberkochen erkennen, wie lange sie ihre Hände waschen müssen SWR Frank Polifke

Die Einrichtungen müssen klären, wie Hygienevorgaben und Abstandsregeln eingehalten werden können. Nicht nur in Schwäbisch Gmünd, auch in Aalen, Oberkochen (Ostalbkreis) und Ulm. Außerdem muss geklärt werden, welche Kinder wieder kommen können.

Erweiterter Regelbetrieb in einer Woche

In Schwäbisch Gmünd gibt es am Dienstag eine Abstimmung unter allen Trägern, am Montag in einer Woche könnte die schrittweise Öffnung erfolgen. So planen auch die Städte Aalen und Oberkochen.

Der Gesamtelternbeirat in Ellwangen macht fehlende Vorgaben durch das Kultusministerium für die Verzögerung verantwortlich. Das Gremium kritisiert, dass die Schließung der Kindergärten und Kitas für viele Ellwanger Familien eine Zerreißprobe sei und sich die Familien allein gelassen fühlten.