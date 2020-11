per Mail teilen

An der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat für 700 Erstsemester das Studium begonnen. Die Begrüßung an der Hochschule erfolgte per Videobotschaft. Das Wintersemester ist vorwiegend digital geplant, teilte die PH mit. Für die Präsenzveranstaltungen ist extra eine APP entwickelt worden, die das Erfassen der Kontaktdaten möglich macht.