Ein chronisch kranker Bewohner einer Altenpflegeeinrichtung im Landkreis Dillingen ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Infektion wurde laut Landratsamt offensichtlich über einen zwischenzeitlich positiv getesteten Besucher übertragen. Der Kreis Neu-Ulm hatte diese Woche ebenfalls einen Todesfall gemeldet. In Weißenhorn war ein 83-Jähriger nach einem Urlaub in Italien an der Corona-Infektion gestorben.