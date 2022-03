Zum ersten Registrierungstermin für Ukraine-Flüchtlinge in Ulm sind hunderte Menschen gekommen. Die Bürgerdienste der Stadt hatten extra Schalter eingerichtet. Die Registrierung sei kein Asylantrag, sondern notwendig, um Sozialleistungen beantragen zu können, sagte Rainer Türke, Leiter des Ordnungsamtes, dem SWR. Die Stadt sei vom Ansturm der Flüchtlinge überrascht worden, weil viele privat untergekommen seien, so Türke. In anderen Landkreisen gehen die Vorbereitungen für die Ankunft von Flüchtlingen des Ukraine-Krieges weiter. So teilte der Landkreis Günzburg mit, dass zwei Notunterkünfte für zusammen 260 Menschen in Bubesheim und Ursberg eingerichtet worden sind. Flüchtlinge seien dem Kreis aber noch nicht zugeteilt worden.