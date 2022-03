"Parkrun": Eine internationale Laufbewegung jetzt auch in Ulm

Sich regelmäßig bewegen, ohne Leistungsdruck, und das gemeinsam - so lautet das Motto von "Parkrun". Am Samstag trafen sich dazu in Ulm zum ersten Mal Interessierte in der Friedrichsau.

Die 66-jährige Yvonne Schädler wartet am Samstagmorgen in der Ulmer Friedrichsau auf den Start zum ersten "Parkrun" in der Friedrichsau. Wobei das Wort "Run" für sie eine ganz eigene Bedeutung hat. "Ich renne ganz bestimmt nicht mehr", erklärt sie lachend. Sie will die fünf Kilometer lange Strecke im Gehen bewältigen und trifft damit das Motto der "Parkrun"-Bewegung. Ob gehen, joggen oder laufen, jeder kann hier sein Tempo selbst bestimmen. Viel wichtiger ist das gemeinsame, regelmäßige Erlebnis.

Mehr als 30 Teilnehmer starteten beim ersten Ulmer Parkrun. SWR

"Parkrun": Aus Großbritannien in die Welt

Entstanden ist der "Parkrun" (Parklauf) 2004 in Großbritannien. Inzwischen ist er ein weltweites Laufevent: Immer am Samstag, zur gleichen Uhrzeit, am gleichen Ort. Auch in Deutschland treffen sich Interessierte regelmäßig, wie beispielsweise in Esslingen oder Bad Urach und nun auch in Ulm. Stefan Kreideweiß gehört zu den Initiatoren der Ulmer Gruppe. Seine Schwester hatte den "Parkrun" in London kennengelernt und ihren ohnehin schon laufbegeisterten Bruder dafür interessieren können. Kreideweiß freut sich über die mehr als 30 Frauen und Männer beim ersten Lauf in Ulm

"Die Leute wissen, sie müssen nicht unbedingt schnell rennen. Niemand wird Letzter sein. Man trifft sich am Samstagmorgen und startet gemeinsam in den Tag."

Das gemeinsame Laufen ist beim "Parkrun" vielen wichtig

Das Miteinander spielt beim "Parkrun" eine wichtige Rolle. Oliver aus Ulm kennt die Friedrichsau schon länger vom Laufen. Bisher lief er immer alleine. "Hier hat man Leute beim Laufen um sich, das macht mehr Spaß," meint er. Eine andere Teilnehmerin hat sich kurzfristig am Morgen noch angemeldet und freut sich ebenfalls endlich wieder mit anderen zu laufen. "Ein schöner Anfang fürs Wochenende", betont eine andere Läuferin und fügt hinzu: "Dies es ist besser als in der Wohnung Staub zu saugen oder zum Einkaufen zu gehen!"

Fünf Kilometer lang ist die Laufstrecke beim "Parkrun". SWR

Die kostenlose Anmeldung geht unkompliziert online über die Website von "Parkrun". Wer möchte, bekommt nach dem Ziel seine Laufzeit per Mail oder Handy zugeschickt. Treffpunkt in Ulm ist die kleine Brücke am See neben dem Hotel Lago in der Friedrichsau. Der "Parkrun" findet nun jeden Samstag ab neun Uhr und bei jedem Wetter statt.