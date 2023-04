per Mail teilen

Die Geflügelpest ist nun auch im Alb-Donau-Kreis angekommen. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, wurde in Dietenheim eine erkrankte Lachmöwe gefunden, die später verendete.

Der erste Fall von Geflügelpest hat sich nun in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) bestätigt. Laut Mitteilung des zuständigen Landratsamts wurde dort ein erkranktes Tier gefunden. Dabei soll es sich um eine Lachmöwe handeln, die später verendete.

Zusammenhang zur Tierseuche im Kreis Neu-Ulm?

Erst kürzlich waren im Kreis Neu-Ulm tote Wildvögel gefunden worden. Vermutlich bestehe ein Zusammenhang zu den mehr als 1.500 Fällen der Tierseuche dort, heißt es in einer Mitteilung. Vor einigen Tagen hatte der Alb-Donau-Kreis noch vor dem Landkreis Neu-Ulm eine Aufstallungspflicht für Geflügelhalter verfügt.

"Hochdynamisches Seuchengeschehen"

Im Landratsamt gehen die Expertinnen und Experten inzwischen von einem "hochdynamischen Seuchengeschehen" in der Wildvogelpopulation aus. Die feuchtkalte Witterung habe zum raschen Ausbreiten des Virus beigetragen, hieß es. Für Geflügel im Alb-Donau-Kreis und im Ulmer Stadtgebiet besteht seit Dienstag Stallpflicht.

Vielerorts ist die Überwachunsgpflicht wegen der Geflügelpest ausgerufen - hier müssen Hennen, Puten und anderes Geflügel wieder im Stall bleiben dpa Bildfunk Peter Gercke

Geflügelpest nun auch im Kreis Biberach

Am Freitag teilte das Landratsamt Biberach mit, dass die Geflügelpest nun auch den Kreis Biberach erreicht habe. Demnach war bei drei verendeten Möwen in Bad Schussenried das Virus nachgewiesen worden. Für Teile des Landkreises hat das Biberacher Landratsamt eine Aufstallungspflicht angeordnet.

Ostalbkreis - teilweise Überwachungszone

Im Ostalbkreis gibt es zwar aktuell noch keinen Fall von Geflügelpest. Dennoch gehören dort Bereiche zum Überwachungsgebiet: Hennen, Puten und anderes Geflügel müssen dort ebenfalls wieder im Stall bleiben. Etwa in der Gemeinde Rosenberg - das hochansteckende Vogelgrippevirus vom Typ H5N1 war am Ostersonntag in einem nahe gelegenen Putenmastbetrieb im benachbarten Landkreis Schwäbisch Hall nachgewiesen worden.

Anfang des Jahres Fälle in Heidenheim

Im Februar war im Kreis Heidenheim bei zwei Schwänen Geflügelpest festgestellt worden. Beide Tiere waren in Königsbronn gefunden worden. Kurz zuvor war damals bei Graugänsen am Bucher Stausee (Ostalbkreis) das Virus nachgewiesen worden. Die zuständigen Landratsämter hatten für Geflügelhaltungen entsprechende Maßnahmen angeordnet.