Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern sind seit Montag wieder geöffnet. Doch einen Ansturm von Kunden gab es in Ulm und Aalen nicht.

Das Geschäft laufe erst langsam wieder an, so die Einschätzung von Aalens Citymanager Reinhard Skusa. Einige Geschäfte hätten noch geschlossen, obwohl sie öffnen dürften. Womöglich konnten manche Filialleiter auf die Schnelle nicht genug Personal für die Wiedereröffnung bekommen. Auch in Ulm registrierte Michael Klamser vom Ulmer City Marketing weniger Kundschaft als üblich.

Der Spielwarenladen Gänßlen in Ulm hat wieder geöffnet: Lisa Gellner und Sohn Leo freuen sich über einen Luftballon. SWR Isabella Hafner

Erste Lieferung von Saisonware

Die Verkäuferinnen Larissa Bürger und Karin Freiberg in einem Ulmer Schuhladen freuen sich, dass sie nach vier Wochen Zwangspause wieder arbeiten dürfen. Als Erstes nahmen sie am Morgen eine Lieferung neuer Sommerschuhe entgegen. Eine Stunde später öffnete das Geschäft für die Kunden. Maximal 22 dürfen auf einmal in den Laden. Am Morgen war es zunächst eine einzige Frau, die für ihren kleinen Sohn Sommerschuhe kaufen wollte. Die Verkäuferinnen müssen laut Hygienevorschrift Mundschutzmasken tragen. Die Kunden werden zudem aufgefordert, ihre Einkäufe per Karte zu zahlen.

Verkäuferin fürchtet Infektionsrisko

In einem Sport-Outdoor-Laden nebenan wartet Sabine Schwaier auf Kundschaft. Sie freut sich einerseits, dass das Geschäft nun wieder anläuft, fürchtet andererseits aber auch das Infektionsrisiko. Sie betreut daheim ihren 86-jährigen Vater. Sie hofft deshalb, dass auch die Kunden Mundschutz tragen und die Abstandsregeln einhalten.

Frust bei Kaufhof-Galeria in Ulm: Das Kaufhaus durfte auch mit eingeschränkter Verkaufsfläche nicht öffnen SWR Torsten Blümke

Kaufhaus bleibt vorerst geschlossen

Auch das größte Ulmer Kaufhaus, die Galeria Kaufhof, wollte am Montag öffnen. Das Unternehmen hatte sich darauf mit separatem Ein- und Ausgang und einer Begrenzung der Kundenzahl vorbereitet. Doch daraus wurde nichts. Auch wenn größere Häuser ihre Einkaufsfläche durch Absperrungen verkleinern, dürfen sie vorerst nicht öffnen, so die Stadtverwaltung.

Das Kaufhaus in Ulm hatte sich bereits auf die Öffnung vorbereitet. Doch die Stadt genehmigte dies nicht. SWR Torsten Blümke

Freude über einen Luftballon

Das Spielwarengeschäft Gänßlen am Ulmer Marktplatz gehört zu den kleinen Läden, die nun wieder für die Kundschaft da sind. Lisa Gellner war am Montag die erste Kundin. Die Mutter von zwei Kindern kaufte einen bunten, mit Gas gefüllten Luftballon und machte damit Sohn Leo eine große Freude, obwohl der Ballon eigentlich als kleines Geburtstagsgeschenk für ihre kleine Tochter Rosa gedacht war. Doch die schlummerte friedlich im Kinderwagen.