Erster Elektro-Bus im Linienverkehr

Das Neu-Ulmer Busunternehmen Gairing hat als erste Firma in der Region einen E-Bus im Linienverkehr eingesetzt. Das berichtet am Donnerstag die Ulmer "Südwest Presse". Der Elektrobus von Iveco ist auf einer Linie in den Stadtteilen Offenhausen und Pfuhl im Einsatz, zunächst vor allem vormittags, heißt es. Dann müsse der Bus mit 16 Sitz- und 55 Stehplätzen wieder an die Steckdose. Den Strom für den Bus bezieht die Busfirma von einer eigenen Photovoltaikanlage auf einem Hallendach. Die Anschaffungskosten für den E-Bus liegen unter 430.000 Euro, so das Unternehmen. Die maximale Reichweite soll bei rund 300 Kilometer liegen. Auch andere Unternehmen planen den Einsatz von E-Bussen. So haben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm laut Bericht den Kauf von 14 Elektrobussen beschlossen.