Auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm rollen die ersten Züge. Passagiere sind allerdings noch nicht an Bord, dafür schwere Fracht: Die Güterzüge transportieren Gleise und Schotter.

Denn bislang ist nur ein Teil der rund 60 Kilometer langen Strecke fertiggestellt. Am Nachmittag fährt ein Zug vom Ulmer Hauptbahnhof durch den neuen Albabstiegstunnel zu einer Baustelle am Steinbühltunnel bei Hohenstadt (Kreis Göppingen). Er transportiert 120 Meter lange Gleisstücke. Schon an den vergangenen Tagen sind dort einige Güterzüge mit Schotter unterwegs gewesen.

Die Strecke soll im Dezember 2022 fertig sein. Dann soll auch der Bahnhalt Merklingen (Alb-Donau-Kreis) den Betrieb aufnehmen. Die Gesamtkosten für die Neubaustrecke liegen voraussichtlich bei 3,7 Milliarden Euro. Der neue Stuttgarter Hauptbahnhof soll nach jetzigem Stand im Dezember 2025 seinen Betrieb aufnehmen.