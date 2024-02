per Mail teilen

Wenn sich ein Kind auf dem Spielplatz verletzt, sind nicht immer Erwachsene in der Nähe, sondern meist andere Kinder. In einem Erste-Hilfe-Kurs lernen Kindergarten-Kinder, wie sie helfen können.

In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) lernen Kindergarten-Kinder, wie sie Erste Hilfe leisten können. Die Stadt hat jetzt erstmals einen Kurs für Vier- bis Sechsjährige angeboten.

"Huch - da liegt jemand! Was machen wir denn jetzt?" Francesca Panni zeigt auf die junge Frau, die mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegt.

Der sechsjährige Leon hat sofort eine Idee. "Hallo!", ruft er und rüttelt die Frau an der Schulter. "Sehr gut!", lobt Francesca Panni. Die Frau, die auf dem Teppich im Südstadt-Treff in Schwäbisch Gmünd liegt, ist natürlich nicht wirklich bewusstlos. Sie hat einfach schnell mal die Rolle übernommen.

Erste-Hilfe-Kurs für Kinder in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis): Auch die "Stabile Seitenlage" wird an den Eltern geübt. SWR Laura Scheibling

Schon Vier- bis Sechsjährige können Erste Hilfe leisten

Tatsächlich ist sie eine der Mütter der sieben Mädchen und Jungen, die an dem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen. Zum ersten Mal bietet ihn der Südstadt-Treff, eine städtische Einrichtung, an. Für Vier- bis Sechsjährige gibt es so ein Angebot nur selten, weiß Kursleiterin Francesca Panni. Ihrer Erfahrung nach ein Fehler: Erste Hilfe zu leisten sei für viele Menschen eine hohe Hürde. "Je öfter Kinder damit konfrontiert werden, je geübter sie sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch als Erwachsene Erste Hilfe leisten."

Die resolute Frau mit den dunklen Locken kennt sich sowohl mit Kindern im Kindergarten-Alter als auch mit Erster Hilfe bestens aus: Sie ist Erzieherin und ausgebildete Sanitäterin. Ihre Erfahrung: Wenn sich ein Kind verletzt, sei es auf dem Spielplatz, im Kindergarten oder im Sportverein, sind oft nicht die Mama, die Erzieherin oder der Übungsleiter in der Nähe, sondern andere Kinder.

Wenn dann der erste Schreck - oje, da ist ja Blut, was mach' ich denn jetzt? - genommen ist und sie wissen, was sie tun müssen, bringt das den Kindern eine enorme Sicherheit.

Druckverband und feuchtes Taschentuch

Natürlich sind Kindergarten-Kinder zu klein für Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung, aber nicht fürs Pflasterkleben und Wundenverbinden. Sogar einen Druckverband bei stark blutenden Wunden können Mirjam und Jonas nach kurzem Üben anlegen. "Wenn keine Kompresse da ist, tut's auch ein Päckchen Papiertaschentücher", verrät Francesca Panni.

Kindern wird bei dem speziellen Erste-Hilfe-Kurs in Schwäbisch Gmünd gezeigt, wie man einen Verband anlegt. SWR Laura Scheibling

112 - die Nummer kennen die Schwäbisch Gmünder Kinder

Ganz wichtig, und auch der Einstieg in den anderthalbstündigen Kurs, ist der Notruf. Dabei zeigt sich: Die "112" haben die meisten der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon drauf. Nicht ganz so bekannt ist die Notruftaste beim Handy.

Am Ende des Kurses wartet die Königsdisziplin auf die Kids: Was mach' ich, wenn ich einen bewusstlosen Menschen finde? Vom Ansprechen über Atem prüfen bis zur berühmten stabilen Seitenlage trainieren die Kinder alle notwendigen Sofortmaßnahmen, bis hin zum richtigen Verhalten beim Notruf.

"Hier liegt jemand auf dem Boden, bewusstlos". Flüssig und mit fester Stimme macht der sechsjährige Junge übers Handy die notwendigen Angaben. Vielleicht wissen künftig immer mehr Kinder Bescheid, was sie im Notfall tun müssen.