In den Alten- und Pflegeheimen des Alb-Donau-Kreises sollen ab kommender Woche erste Corona-Schnelltests gemacht werden. Andere Einrichtungen warten noch auf die Tests.

Vom kommenden Montag an will die Alb-Donau-Kreis GmbH in ihren Seniorenzentren in Laichingen und Blaustein die sogenannten Antigen-Schnelltests einsetzen. Personal und Bewohner in den noch nicht vom Coronavirus betroffenen Wohnbereichen sollen damit getestet werden. Es sei aber bei weitem noch nicht so viel geliefert worden, wie bestellt, sagte eine Sprecherin dem SWR.

Vom kommenden Montag an will die Alb-Donau-Kreis GmbH in Seniorenzentren Antigen-Schnelltests einsetzen. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Hauke-Christian Dittrich/dpa

Antigen-Schnelltests schon im Oktober angekündigt

Mitte Oktober hatte Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) angekündigt, dass diese Tests großzügig zur Verfügung stehen würden. Tatsächlich aber sind viele Träger von Pflegeeinrichtungen noch nicht versorgt, so zum Beispiel die Evangelische Heimstiftung mit Sitz in Stuttgart, die unter anderem Heime in Dornstadt, Langenau (beide Alb-Donau-Kreis), Heidenheim, Ulm und Neu-Ulm betreibt.

Corona-Schnelltests "wichtig"

Die neuen Corona-Schnelltests wären wichtig, sagt der Hauptgeschäftsführer der Heimstiftung Bernhard Schneider. Er hofft, "mit den Antigen-Schnelltests ein weiteres Schutzschild aufbauen zu können, um die Einrichtungen von einer Infektion zu bewahren und sie gleichzeitig offen zu lassen".



Die Schnelltests als weiteren Schutz - das bedeutet gleichzeitig viel Arbeit für die Heimverwaltung. Die Heime mussten Testkonzepte erstellen und genehmigen lassen und darüber hinaus die Testungen im Heim organisieren.

Bestellte PCR-Tests bislang nicht angekommen

Auch im Neu-Ulmer Seniorenwohnheim im Stadtteil Ludwigsfeld sollen die ersten Schnelltests am Samstag ankommen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer, denn auf die Tests nach dem herkömmlichen Verfahren, genauer gesagt auf 100 PCR-Tests für Personal und Bewohner, wartet der Leiter der Einrichtung, Ralf Waidner, bisher vergeblich.

Schnelltests nur ein Baustein

Wobei die Schnelltests nur ein Baustein sind, um Corona-Ausbrüche in den Einrichtungen zu verhindern. Mindestens so wichtig: Abstand halten, Masken tragen, Hände desinfizieren, konsequente Besuchsregeln, glaubt Ralf Waidner. In dem BRK-Heim in Neu-Ulm-Ludwigsfeld gab es bei der ersten Welle im Frühjahr 18 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Das unterscheidet PCR- und Schnelltest Wer mit einem Covid-19-Verdacht zum Arzt oder in eines der Corona-Testzentren geht, bekommt einen Abstrich.

Der Standardtest ist dafür bislang der sogenannte PCR-Test. Es geht darum, im entnommenen Abstrich Viren-Gene nachzuweisen. Das hat den Vorteil, dass man schon zeigen kann, dass sich jemand angesteckt hat, bevor das Immunsystem reagiert hat. Im Labor wird dafür zunächst das Erbgut des Virus mit einer sogenannten PCR, einer Polymerase-Ketten-Reaktion, vermehrt. Das geht nur, wenn das Virus auch in der Probe vorhanden ist - schlägt der Test also an, ist der Patient infiziert. Ein Nachteil bei PCR-Tests: Allein die Vermehrung der Virusprobe dauert normalerweise einige Stunden. Man kann sie zudem nicht einfach vor Ort in der Arztpraxis durchführen - man braucht dafür ein Labor und geschultes Personal. Antigen-Schnelltests suchen nicht nach dem Erbgut des Virus, sondern nach speziellen Eiweißmolekülen in der Oberflächenstruktur des Virus, also auf seiner Hülle. Dabei sind die bislang entwickelten Antigen-Tests allerdings nicht so zuverlässig wie die PCR-Tests. Mit der PCR-Methode kann man geringere Virusmengen im Rachenabstrich nachweisen als mit dem Antigentest. Am Testverfahren ändert sich für den Getesteten nichts: Der Abstrich muss im Rachen oder über die Nase genommen werden, bis die Rachenwand erreicht wird. Ein Ergebnis gibt es beim Schnelltest schon nach ungefähr 20 Minuten. Die schnellsten PCR-Tests dauern rund 40 Minuten. In den meisten Fällen dauert es nach einem PCR-Test allerdings viel länger, bis man ein Ergebnis bekommt, nämlich ein bis zwei Tage.

Weitere Todesfälle wegen Corona in Laichingen

Unterdessen sind im Seniorenzentrum Laichingen zwei weitere Bewohner mit Corona-Infektion gestorben. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus auf 17 erhöht. Das hat das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises am Donnerstag mitgeteilt. Auch aus den Pflegeheimen in Blaubeuren, Ulm-Wiblingen und Langenau wurden weitere Infektionsfälle gemeldet.