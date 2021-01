Die ersten 120 Termine zum Impfen im Kreisimpfzentrum des Ostalbkreises in Aalen sind vergeben. Wie das Landratsamt am Mittwochvormittag mitteilte, waren die Termine - so wörtlich - extrem schnell weg. Die nächsten 120 Termine können Berechtigte demnach am darauffolgenden Tag buchen.